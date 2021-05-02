العراق: القبض على 10 تجار مخدرات هربوا من سجن فى المثنى

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ المثنى العراقية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على 10 سجناء هاربين من سجن قضاء الهلال بمحافظة المثنى، مؤكدًا استنفار القوات الأمنية لإلقاء القبض على جميع الفارين.





وقال محافظ المثنى، أحمد منفى جودة، إن "21 سجينًا ممن يتاجرون بالمخدرات هربوا، فجر اليوم، من سجن الهلال بعد أن اعتدوا على أحد حراس البوابة الرئيسة للسجن"، مؤكدًا إلقاء القبض على 10 منهم. وحسبما جاء فى بيان صحفى أورده موقع "السومرية نيوز" الإخبارى العراقى، أوضح المحافظ أنه "وجه بحجز القوة المسؤولة عن المركز، وهم من قسم مكافحة المخدرات المرتبط إداريًا بوزارة الداخلية ولا يرتبط بمديرية شرطة المحافظة، للتحقيق معهم فى أسباب هروب السجناء، وما إذا كانت عملية الهروب ناتجة عن إهمال أم متعمدة". وكان سجن الهلال فى محافظة المثنى شهد عملية فرار جماعية لسجناء، وجرى إغلاق جميع مداخل ومخارج المحافظة والشروع فى عمليات البحث عن الهاربين.

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