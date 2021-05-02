إحباط مخطط تفجيرات إرهابية لداعش غرب نينوى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة الإعلام الكردية "رووداو"، قالت الاستخبارات العراقية فى بيان، إنه "بعملية نوعية واستباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة أشارت لوجود عجلة بيك أب وثلاثة دراجات نارية مفخخة تابعة لعصابات داعش الارهابى، ومخبأة فى جزيرة الحضر غرب نينوى". وأضافت أنه "على إثر تلك المعلومة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 20 وفصيل استطلاع لواء المشاة 66 من مداهمة المكان والاستيلاء على العجلة والدراجات المفخخة التى كانت معدة لاستخدامها فى تنفيذ عملية ارهابية كبيرة بنينوى". فيما قام خبراء المفرقعات المرافقين للقوة بتدمير الدراجات النارية المفخخة وتسليم السيارة وفق السياقات المعمول بها.

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