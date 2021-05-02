عاجل.. السودان يعين قائد حركة تحرير السودان أركو مناوى حاكمًا لإقليم دارفور

جدة - نرمين السيد - أعلن مجلس الوزراء السودانى، اليوم الأحد، تعيين منى أركو مناوى، قائد حركة تحرير السودان، كحاكم لإقليم دارفور الذى شهد صراعات قبلية مؤخرًا، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية"، منذ قليل.





وشهد إقليم دارفور أحدا عنف قبلية فى مدينة الجنينة عاصمة الولاية، فى شهر أبريل الماضى، ما أسفر عن سقوط 137 قتيلا، و221 جريحًا. وكان مجلس السيادة السودانى، قرر تشكيل قوة لحفظ الأمن فى دارفور، عقب أحداث العنف الأخيرة، وقرر كذلك تقديم المسؤولين عن أحداث دارفور إلى المحاكمة الفورية بعد التحقيق. أكد مجلس السيادة السودانى، حينذاك، على أنه لن يسمح بوجود أى جهة حزبية تتربص بالسودان وتسعى لزعزعته، وأن القوات السودانية قادرة على حماية الأرض ووحدة البلاد ومكتسباتها.

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