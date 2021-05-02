شروط وخطوات تغير حالة المستفيد من مؤسسة التقاعد حددت المؤسسة العامة للتقاعد عدد من الخطوات للإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على حالة المستفيد إلكترونيا، مع التحقق من صحة الإبلاغ عن طريق الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة ووزارة العدل، كما وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن خدمة تغيير حالة المستفيد تسهم في الحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري، حيث أن المؤسسة العامة للتقاعد تحدد الحالات التي تستحق فيها المرأة معاشا تقاعديا 2021 بما يضمن حقها، وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن تغيير حالة المستفيد تتطلب أن يكون مقدم الطلب مستفيدًا مخصصًا له نصيب من معاش تقاعدي.

شروط تغير حالة المستفيد من مؤسسة التقاعد

حددت المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية عدد من الشروط الواجب توافره في حال أراد المستفيد تغير حالته، وتكون الشروط كالتالي:

أن يكون مقدم الطلب مستفيدا مخصصا له نصيب من معاش تقاعدي. أن يكون مقدم الطلب قائم بالصرف عن مستفيد مخصص له نصيب من معاش تقاعدي. يشترط علي مقدم الطلب التسجيل في الخدمات الإلكترونية. في حال حدوث تغيير في حالة المستفيد.

خطوات تغير حالة المستفيد من مؤسسة التقاعد

وضعت مؤسسة التقاعد مجموعة من الشروط الخطوات ألازم اتباعها لمن يرغب في تغير حالته في المؤسسة، ومن ضمن هذة الخطوات ما يلي:

أن يقوم مقدم الطلب بالدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتقاعد. قم بتسجيل الدخول للخدمات الإلكترونية أو ادخل عن طريق النفاذ الوطني الموحد. من قائمة الطلبات الجانبية قم باختيار خدمة (تغيير حالة مستفيد). علي مقدم الطلب الاطلاع على الإرشادات والشروط ثم النقر علي أيقونة متابعة. من ضمن الاختيارات المتاحة اضغط علي نوع الحالة المراد تحديثه. قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. يتم الموافقة على الإقرار والنقر على تقديم الطلب.

أسباب الحرمان من المعاش التقاعدي

هناك العديد من الأسباب التي تجعل من الموظف لا يستحق الحصول علي المعاش التقاعدي سواء كان ذكر أو أنثى وذلك وفق الضوابط والشروط التي وضعتها المؤسسة العامة للتقاعد، من ضمن هذة الشروط ما يلي:

يمنع الموظف من صرف المعاش التقاعدي في حالة إستخدم بدون إذن في حكومة أو منظمة أجنبية. في حال تجنس الموظف بجنسية أخري غير الجنسية السعودية يحرم من صرف المعاش. لا يسري حكم تغيري الجنسية علي الزوجة الغير سعودية أو الزوجة التي تعود إلى جنسيتها غير السعودية بسبب وفاه زوجها، فالأصل الموظف وليس الزوجة.

اسم المتقاعد صاحب المعاش التقاعدي . اسم المستفيد من المعاش . كتابة المستفيد رقم الهوية الوطنية أو جواز السفر . علي المستفيد كتابة نصيبه من المعاش أو مقدار المعاش . إدخال رقم حساب الآبيان و الحسميات . و أخيرا قم بإدخال الرقم المرجعي .

البيانات المطلوبة لتعريف المعاش

والجدير بالذكر أن المؤسسة نوهت أنه تم إتاحة إمكانيه الحصول على خطوات الاستعلام عن التعريف الفوري للمعاش التقاعدي بمؤسسة التقاعد بشكل أليكتروني، وقد جاء ذلك مهما بحيث لا يلزم للمستعلم الذهاب إلى مراكز الخدمة، كما انه من اهم أهداف المؤسسة هو توفير المعاشات التقاعدية لكافة الموظفين في كل من القطاع المدني والقطاع العسكري الحكومي .