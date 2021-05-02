وظائف شاغرة للخريجين وذوي الخبرة في شركة الاتصالات السعودية (رابط وموعد التقديم)

في إطار حرص الحكومة السعودية على توفير العديد من الوظائف المتنوعة أمام الراغبين في الحصول على عمل من المواطنين والمواطنات بالمملكة، في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا العالمية والتبعات الاقتصادية لها، فقد أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، من خلال الموقع الرسمي لها عن توفر وظائف إدارية شاغرة للخريجين وذوي الخبرة، ممن يحملون شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

رابط وموعد التقديم في وظائف الخريجين وذوي الخبرة بشركة الاتصالات السعودية

ووفقًا لما تم الإعلان من قبل شركة الاتصالات السعودية “STC” فإن عملية التقديم على الوظائف المتاحة والتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بها ستكون من خلال رابط التقديم في وظائف الخريجين وذوي الخبرة بشركة الاتصالات السعودية، أما موعد التقديم على وظائف الشركة فستتم إتاحتها من خلال الموقع الإلكتروني للتوظيف التابع لها، بداية من يوم 29 أبريل 2021 ميلادية.

التفاصيل الخاصة بوظائف شركة الاتصالات السعودية “STC”

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية “STC” أن الوظائف الشاغرة المطلوبة ستكون على عدة مسميات جاءت على النحو التالي:

وظيفة مدير التحليلات وأسواق رأس المال وذلك لذوي الخبرة، حيث تتطلب هذه الوظائف أن يكون المتقدم يمتلك شهادة البكالوريوس في تخصصات “إدارة الأعمال، والمالية”. وظيفة محلل حسابات وذلك للخريجين، حيث تتطلب هذه الوظائف أن يكون المتقدم لها حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

شركة الاتصالات السعودية “STC”

يشار إلى أن شركة الاتصالات السعودية “STC” تعمل على تقديم العديد من الخدمات المتميزة التي يحتاجها الكثير من عملاء الشركة، وتعد من الشركات الرقمية الرائدة التي تسعى دائما للتطور والابتكار، وذلك اتصيح الشركة في مقدمة الشركات ذات الإرادة والهدف، وأيضًا لتقديم الحلول والخدمات الرقمية في مجالات عدة من أهمها ما يلي: