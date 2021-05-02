بالفيديو.. حريق هائل في مصنع كيماويات وسط إيران

اشتعلت النيران في مصنع للكيماويات قرب مدينة قم وسط إيران، الأحد، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، مما أدى إلى إصابة اثنين على الأقل من رجال الإطفاء.

وأظهرت مقاطع مصورة دخانا أسود كثيفا يتصاعد من مصنع "موفاليدان" للكيماويات قرب مدينة قم، إحدى المدن الدينية البارزة في إيران، ولم يعرف على الفور سبب الحريق.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، عن المتحدث باسم إدارة الإطفاء في قم حميد كريمي، قوله إنه تم إرسال 20 سيارة إطفاء و150 من رجلا إلى الموقع.

وقال كريمي إن رجال الإطفاء تمكنوا من منع وصول النيران إلى خزانات المشروبات الكحولية، رغم وقوع عدة انفجارات واشتعال النيران في سيارتي إطفاء.

وأضافت الوكالة أن اثنين من رجال الإطفاء أصيبا، أحدهما في حالة حرجة.