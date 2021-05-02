صور.. تطييب الكعبة والحجر الأسود بالمسك استعدادا للعشر الأواخر من رمضان

جدة - نرمين السيد - بدأت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، اليوم الأحد، عمليات دورية لتطييب الكعبة المشرفة بأفخر أنواع الطيب، تكريمًا للحرمين الشريفين، ومنزلة الكعبة المشرفة فى نفوس المسلمين.





يأتى ذلك تحقيقًا لتوجيهات قيادات رئاسة الحرمين وحكومة المملكة، الرامية إلى بذل الغالى والنفيس للحرمين الشريفين وقاصديها من المصلين والمعتمرين.

وشارك الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، فى تطييب الكعبة المشرفة والحجر الأسود بأفخر أنواع الطيب الذى توفره الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى وفق جدول زمنى يستمر على مدار العام، وخاصة خلال شهر رمضان.

وعبر الحساب الرسمى لرئاسة شئون الحرمين بموقع التواصل "تويتر"، نشرت رئاسة الحرمين صورًا لجانب من عملية تطييب الكعبة المشرفة.

كما رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى جاهزيتها استعدادًا لاستقبال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، من خلال منظومة عمل متكاملة تعمل على مدار الساعة.

ووفقا لبيان صحفى أصدرته سفارة السعودية بالقاهرة، فقد عملت رئاسة الحرمين على تكثيف عمليات التطهير والتعقيم والتشغيل وعمليات التنقل والعربات داخل المسجد الحرام، وفتح أبواب المسجد الحرام، وتنظيم الدخول والخروج منه، وتحديد مسارات ذوى الاحتياجات الخاصة من خلالها، وتوزيع عبوات ماء زمزم المبارك على المصليات وفى صحن المطاف والساحات والزوار بشكل عام، وغيرها من الخدمات التى تشرف عليها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى.

وأوضح البيان، أن الرئاسة تعمل على تجهيز المكبرية وتطهيرها وتعقيمها وتعطيرها وفرشها بسجاد جديد وتنظيفه وتعقيمه وتعطيره، وتجهيز أنظمة الصوت من الميكروفونات ومكبرات الصوت المنتشرة فى جميع أنحاء البيت العتيق بكوادر فنية متخصصة.

كما تقوم الرئاسة عبر الإدارات التابعة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تنظيم الساحات، وتنظيم حركة تنقلهم داخل المسجد الحرام وساحاته عبر مراقبين موزعين على الممرات الرئيسة والفرعية، وذلك لضمان نجاح عمليات التفويج، وتحقيق متطلبات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.