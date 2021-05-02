جدة - نرمين السيد - أعربت مملكة البحرين، اليوم الأحد، عن إدانتها الشديدة للتفجير الإرهابى الذى وقع بسيارة مفخخة فى مدينة بولى عالم، عاصمة ولاية لوجار، شرق أفغانستان، والذى أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.





وفى بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا"، أعربت الخارجية البحرينية عن بالغ تعازيها ومواساتها لأهالى وذوى الضحايا، وللحكومة والشعب الأفغانى، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابى الشنيع الذى يتنافى مع كافة المبادئ الإنسانية والأخلاقية. كما أكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن المملكة مع جمهورية أفغانستان الإسلامية، داعية المجتمع الدولى إلى تكثيف الجهود الدولية من أجل القضاء على الإرهاب وتنظيماته المتطرفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البحرين تدين هجوم بولى عالم الإرهابى فى أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.