الجيش اليمنى يقصف موقعًا استراتيجيًا لميليشيا الحوثى غرب تعز

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقل موقع "سبتمبر نت" الإخبارى اليمنى، أكد قائد عسكرى أن مدفعية الجيش استهدفت، تجمعًا لعناصر وآليات الميليشيا فى محيط جبل هان. فيما أسفر القصف عن مصرع 4 من عناصر الميليشيا الحوثية، وجرح آخرين، وتدمير عربات مسلحة تابعة لها.

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