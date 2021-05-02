وبالرغم من أن التفويض الممنوح لنتنياهو لتشكيل حكومته الجديدة سينتهى بعد غد الثلاثاء، إلا أن أحد مساعديه أكد أنه لن يطلب تمديدًا لاستكمال مهمة تشكيل الائتلاف، وذلك نظرًا لتوقف المفاوضات.
وكان الرئيس الإسرائيلى رؤوفين ريفلين كلف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة منذ أبريل الماضى، بعد الانتخابات الرابعة فى غضون عامين، والتى جاءت نتائجها غير حاسمة.
ولم تسفر نتائج الانتخابات التى جرت فى 23 مارس الماضى عن فائز واضح، وبقيت التوجهات السياسية فى إسرائيل منقسمة إلى قسمين، أحدهما موالٍ لنتنياهو والآخر يسعى للإطاحة به.
فيما تصدر حزب نتنياهو "الليكود" نتائج الانتخابات بالحصول على 30 مقعدًا فى الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا، ومن ورائه حزب "هناك مستقبل" بزعامة يائير لابيد، الذى استبعد التحالف مع الليكود، وحصل على 17 مقعدًا، وفى المرتبة الثالثة جاء حزب "شاس" الدينى المحافظ، بحصوله على 9 مقاعد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توقف مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية بعد حادث التدافع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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