جدة - نرمين السيد - كشف وزير الصحة الأردنى فراس الهوارى، مساء أمس السبت، عن تسجيل 3 حالات إصابة بالتحور الهندى من فيروس كورونا، لافتًا إلى أن حاملى الفيروس لم يكونوا مسافرين فى الخارج، وأن هذه طفرات تحدث نتيجة لتكاثر الفيروس.





ووفقًا لشبكة "سى إن إن" الإخبارية، لم يستبعد الهوارى التراجع عن أى إجراءات تخفيفية فى الأردن حال تغيّر الحالة الوبائية فى البلاد، حتى يوليو المقبل. وخلال لقاء معه على قناة "المملكة" الأردنية، ليلة أمس السبت، أكد وزير الصحة الأردنى أن هذه الطفرات تحدث نتيجة لتكاثر الفيروس، قائلاً: كما ظهر المتحور البرازيلى، وكما ظهر المتحور الجنوب إفريقى والهندى، نسبة إلى ظهورهم فى تلك البلدان".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن يعلن تسجيل 3 إصابات محلية بتحور كورونا الهندى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.