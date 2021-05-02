مباشر الراجحي افراد مميزاته وتطبيقه وطريقة الاشتراك

مباشر الراجحي افراد مميزاته وطريقة التسجيل، تعتبر خدمة مباشر الراجحي أفراد من أهم الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي، حيث أنها تساعد العملاء على تنفيذ جميع المعاملات المصرفية إلكترونيا بطريقة آمنه، كما انه يمكن سداد فواتير المياه والكهرباء او تقديم التبرعات والمساعدات المالية إلى الجمعيات الخيرية عن طريق خدمة مباشر الراجحي افراد، بالإضافة إلى الكثير من الخدمات مثل تحويل الأموال من شخص لآخر ومن حساب إلى حساب، ولكي تستطيع الاستفاده من كل هذه الخدمات والمميزات يجب عليك التسجيل في خدمة مباشر الراجحي افراد، واقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني طريقة التسجيل في خدمة مباشر الراجحي أفراد.

مميزات الراجحي مباشر

يقدم مصرف الراجحي العديد من الخدمات المميزة لعملائه من الأشخاص المواطنين والمقيمين في المملكة من مختلف الجنسيات، وتساعد خدمة مباشر الراجحي أفراد على اتمام العمليات المصرفية من أي مكان وفي أي وقت، حيث أن هذه الخدمة تساعد في تمويل مشاريع كثيرة مثل مشاريع الزواج والسكن وأيضاً تمكنك من الحصول على تمويل سيارة، يقدم مصرف الراجحي خدمة مباشر الراجحي أفراد إلكترونيا بشكل آلي وآمن لجميع العملاء حيث انه يمكنهم عن طريق الخدمه تنفيذ جميع المعاملات المصرفية مثل دفع الفواتير بشكل الكتروني بكل سهولة ويسر، وأيضاً يمكن دفع التبرعات التي تخص الجمعيات الخيرية، ويتيح مباشر أفراد الراجحي للعملاء مميزات دفع وتسديد قيمة الفواتير الخاصة بهم إلكترونيا، ويسمح للافراد بتحويل الأموال من شخص إلي شخص آخر أو حتى من خلال حسابات المستخدم نفسه، وتسهيلا على العملاء قام مصرف الراجحي بتوفير تطبيق مباشر الراجحي أفراد ويتميز بالكثير من الخصائص.

التسجيل في تطبيق مباشر الراجحي افراد

يقدم مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية تطبيق خاص به على الهواتف الذكية وذلك لكي يتمكن العملاء من الدخول والتعامل مع خدمات البنك المصرفيه من خلاله توفيراً للوقت والعناء، فقد أصبح بإمكان عملاء الراجحى الاستفادة من خدمة مباشر الراجحي أفراد عن طريق الدخول من الهاتف المحمول ويكون ذلك عن طريق تنزيل التطبيق من على الإنترنت والقيام بتسجيل حساب في مصرف الراجحي عبر تطبيق المباشر للأفراد عن طريق تنفيذ الخطوات التالية:

نقوم بفتح تطبيق مباشر الراجحي أفراد ونختار التسجيل. ثم نقوم بإدخال البيانات المطلوبة وهي رقم بطاقة الصرف الآلي، والرمز السري للبطاقة، ورقم الحساب ثم نضغط على التالي واختيار خدمة مباشر الراجحي أفراد. اكمل البيانات المطلوبة، واضغط على استمرار. الآن يقوم النظام بإرسال كود التحقق إلى رقم الهاتف ندخل الكود ثم نضغط على التالي، وهكذا نكون قد تسجلنا في تطبيق مباشر الراجحى أفراد.

طريقة فتح حساب مباشر الراجحي افراد

الآن سأقدم لكم طريقة تسجيل حساب جديد في مباشر الراجحي للأفراد الخدمات الإلكترونية: