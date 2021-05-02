موعد مباراة النصر والفيصلي القادمة 2021/05/05 في الدوري والقناة الناقلة ومعلق المباراة والتشكيل

موعد مباراة النصر والفيصلي القادمة في الدوري السعودي للمحترفين 2021، بدأ أنصار ومحبي العالمي البحث عن موعد مباريات العالمي المحلية بعد أن حجز بطاقة الصعود بدوري أبطال أسيا عن المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، وسوف تلعب المباراة القادمة للنصر يوم الأربعاء القدم الموافق 2021/05/05 ضمن مباريات الجولة أل 26 مند الدوري، وسوف تلعب المباراة على ملعب مرسول بارك ملعب نادي النصر وتنقل المباراة على قناة السعودية الرياضية، يدخل العالمي اللقاء باحثاً عن الفوز للدخول إلي المربع الذهبي واللعب في البطولات القارية، خاصة أن المتبقي من مباريات الدوري 5 مباريات النصر ويحتل المركز السابع برصيد 36 نقطة، بينما الفيصلي يحتل المركز أل 12 برصيد 33 نقطة ويأمل في الفوز وتحسين ترتيبه. موعد مباراة النصر والفيصلي في الدوري 20.40 : بتوقيت القاهرة.

21.40 : بتوقيت مكة المكرمة.

22.40 : بتوقيت دولة الإمارات. جدول ترتيب الدوري السعودي # الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 25 14 6 5 5 22:45 23 48 2 الشباب 25 14 6 5 5 32:51 19 48 3 الاتحاد 26 12 10 4 4 26:39 13 46 4 التعاون 26 11 8 7 4 24:36 12 41 5 الإتفاق 26 11 5 10 4 40:39 -1 38 6 الفتح 27 11 5 11 3 50:48 -2 38 7 النصر 25 10 6 9 5 33:42 9 36 8 الرائد 26 10 5 11 4 37:39 2 35 9 الأهلي 25 10 5 10 5 44:38 -6 35 10 القادسية 27 8 10 9 3 42:40 -2 34 11 أبها 26 10 4 12 4 44:38 -6 34 12 الفيصلي 26 8 9 9 4 34:34 0 33 13 الباطن 26 7 8 11 4 47:35 -12 29 14 ضمك 26 7 7 12 4 46:37 -9 28 15 الوحدة 26 8 3 15 4 53:35 -18 27 16 العين 26 5 5 16 4 52:30 -22 20 موعد مباراة النصر والفيصلي في الدوريجدول ترتيب الدوري السعوديالقناة الناقلة مباراة النصر والفيصلي ومعلق المباراة تنقل مباراة النصر والفيصلي على قناة السعودية الرياضية الأولى KSA SPORTS HD 1 ويعلق عليها المعلق الشهير جعفر الصليح. تاريخ مواجهات النصر والفيصلي في الدوري تاريخ مواجهات النصر والفيصلي في الدوري ألتقى النصر فريق الفيصلي في مسابقة الدوري السعودي قبل هذا اللقاء في 20 مباراة، كانت الغلبة الكاسحة لفريق النصر برصيد 10 أنتصارات، بينما فاز الفيصلي في مباراتين فقط وحسم التعادل نتيجة 8 لقاءات. موعد مباراة النصر والفيصلي القادمة المباراة النصر * الفيصلي البطولة الجولة أل 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموعد والتوقيت الأربعاء الموافق 2021/05/05 في الساعة 20.40 بتوقيت القاهرة، 21.40 بتوقيت مكة الملعب ملعب نادي النصر السعودي مرسول بارك القنوات الناقلة قناة السعودية الرياضية التشكيل المتوقع لفريق النصر السعودي في المباراة حراسة المرمى ” وليد عبد الله “.

خط الدفاع ” عبد الإله العمري، عبد الله مادو، علي لاجامي، سلطان الغنام “.

خط الوسط ” عبد المجيد الصليهم، علي الحسن، عبد الله الخيبري، نور الدين مرابط، بيتروس”.

خط الهجوم ” عبد الرزاق حمد الله”. التشكيل المتوقع لفريق الفيصلي في المباراة حراسة المرمى ” مصطفى ملائكة “.

خط الدفاع ” علي مجرشي، محمد قاسم، رافائيل سيلفا، إيجور روسي”.

خط الوسط ” الكساندر ميركل، هشام فايق، جيليرمي، محمد الصيعري، أحمد أشرف”

خط الهجوم ” جوليو تافاريس “. التشكيل المتوقع لفريق النصر السعودي في المباراةالتشكيل المتوقع لفريق الفيصلي في المباراة موعد مباراة النصر والفيصلي القادمة الوسوم

موعد مباراة النصر والفيصلي القادمة في الدوري السعودي للمحترفين 2021، بدأ أنصار ومحبي العالمي البحث عن موعد مباريات العالمي المحلية بعد أن حجز بطاقة الصعود بدوري أبطال أسيا عن المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، وسوف تلعب المباراة القادمة للنصر يوم الأربعاء القدم الموافق 2021/05/05 ضمن مباريات الجولة أل 26 مند الدوري، وسوف تلعب المباراة على ملعب مرسول بارك ملعب نادي النصر وتنقل المباراة على قناة السعودية الرياضية، يدخل العالمي اللقاء باحثاً عن الفوز للدخول إلي المربع الذهبي واللعب في البطولات القارية، خاصة أن المتبقي من مباريات الدوري 5 مباريات النصر ويحتل المركز السابع برصيد 36 نقطة، بينما الفيصلي يحتل المركز أل 12 برصيد 33 نقطة ويأمل في الفوز وتحسين ترتيبه. موعد مباراة النصر والفيصلي في الدوري 20.40 : بتوقيت القاهرة.

21.40 : بتوقيت مكة المكرمة.

22.40 : بتوقيت دولة الإمارات. جدول ترتيب الدوري السعودي # الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 25 14 6 5 5 22:45 23 48 2 الشباب 25 14 6 5 5 32:51 19 48 3 الاتحاد 26 12 10 4 4 26:39 13 46 4 التعاون 26 11 8 7 4 24:36 12 41 5 الإتفاق 26 11 5 10 4 40:39 -1 38 6 الفتح 27 11 5 11 3 50:48 -2 38 7 النصر 25 10 6 9 5 33:42 9 36 8 الرائد 26 10 5 11 4 37:39 2 35 9 الأهلي 25 10 5 10 5 44:38 -6 35 10 القادسية 27 8 10 9 3 42:40 -2 34 11 أبها 26 10 4 12 4 44:38 -6 34 12 الفيصلي 26 8 9 9 4 34:34 0 33 13 الباطن 26 7 8 11 4 47:35 -12 29 14 ضمك 26 7 7 12 4 46:37 -9 28 15 الوحدة 26 8 3 15 4 53:35 -18 27 16 العين 26 5 5 16 4 52:30 -22 20 موعد مباراة النصر والفيصلي في الدوريجدول ترتيب الدوري السعوديالقناة الناقلة مباراة النصر والفيصلي ومعلق المباراة تنقل مباراة النصر والفيصلي على قناة السعودية الرياضية الأولى KSA SPORTS HD 1 ويعلق عليها المعلق الشهير جعفر الصليح. تاريخ مواجهات النصر والفيصلي في الدوري تاريخ مواجهات النصر والفيصلي في الدوري ألتقى النصر فريق الفيصلي في مسابقة الدوري السعودي قبل هذا اللقاء في 20 مباراة، كانت الغلبة الكاسحة لفريق النصر برصيد 10 أنتصارات، بينما فاز الفيصلي في مباراتين فقط وحسم التعادل نتيجة 8 لقاءات. موعد مباراة النصر والفيصلي القادمة المباراة النصر * الفيصلي البطولة الجولة أل 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموعد والتوقيت الأربعاء الموافق 2021/05/05 في الساعة 20.40 بتوقيت القاهرة، 21.40 بتوقيت مكة الملعب ملعب نادي النصر السعودي مرسول بارك القنوات الناقلة قناة السعودية الرياضية التشكيل المتوقع لفريق النصر السعودي في المباراة حراسة المرمى ” وليد عبد الله “.

خط الدفاع ” عبد الإله العمري، عبد الله مادو، علي لاجامي، سلطان الغنام “.

خط الوسط ” عبد المجيد الصليهم، علي الحسن، عبد الله الخيبري، نور الدين مرابط، بيتروس”.

خط الهجوم ” عبد الرزاق حمد الله”. التشكيل المتوقع لفريق الفيصلي في المباراة حراسة المرمى ” مصطفى ملائكة “.

خط الدفاع ” علي مجرشي، محمد قاسم، رافائيل سيلفا، إيجور روسي”.

خط الوسط ” الكساندر ميركل، هشام فايق، جيليرمي، محمد الصيعري، أحمد أشرف”

خط الهجوم ” جوليو تافاريس “. التشكيل المتوقع لفريق النصر السعودي في المباراةالتشكيل المتوقع لفريق الفيصلي في المباراة موعد مباراة النصر والفيصلي القادمة

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