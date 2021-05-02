ليفربول المدرب كلوب يؤكد عدم إمكانية عودة فيرجيل فان ديك في الوقت الحالي

قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي إن تعافي مدافع ليفربول فيرجيل فان ديك والعودة إلى لياقته الكاملة سيحدد ما إذا كان بإمكانه اللعب لهولندا في بطولة أوروبا هذا العام، ويجب عدم إعادة اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا إلى الملاعب، وخضع فان ديك لعملية جراحية لإصابة في الركبة في أكتوبر تشرين الأول وكان كلوب قال في وقت سابق إنه يعتقد أن البطولة الأوروبية التي ستبدأ في يونيو حزيران ستأتي في وقت مبكر للغاية بالنسبة لقلب الدفاع، وقال فرانك دي بوير مدرب هولندا إنه لن يعتمد على استعداد قائد الفريق للبطولة لكنها ستكون “مكافأة رائعة” إذا كان لائقا.

إمكانية لعب فان ديك في بطولة أوروبا

وردا على سؤال حول من سيقرر ما إذا كان فان ديك يمكنه اللعب في بطولة أوروبا، قال كلوب مدرب نادي ليفربول للصحفيين: “ركبة فيرجيل لا أريد أن أعيقه، لكن لا يمكنك إجباره على ذلك أيضًا، وأضاف”لا يمكنك التدرب لمدة أسبوع ولعب كرة القدم بعد 10-11 شهرًا وهذا غير ممكن، لا ينبغي أن يكون ممكنًا، لا أحد يمنعه، يمكنني أن أعد كل الناس في هولندا أو في أي مكان آخر لكن لا يمكننا فرض ذلك أيضًا، ولن نفعل ذلك نتحدث عن لاعب وعن مسيرته الكروية.”

مدرب ليفربول يؤكد ضرورة استعادة لياقة فيرجيل فان ديك في أسرع وقت ممكن

لم يعد فان ديك بعد إلى التدريب الكامل مع ناديه ليفربول لكنه يحرز تقدمًا ثابتًا، وتابع مدرب ليفربول كلوب: “إنه يحاول فقط استعادة لياقته في أسرع وقت ممكن، وفي الوقت الحالي، لا أحد يعرف متى ستكون (عودته) بالضبط، لكن يمكنك أن تتخيل أن الأمر سيكون ضيقًا مع اليورو … لأنه لم يتدرب بعد ولن يكون في الأسابيع المقبلة، لا اعرف لكن في النهاية هذا قرار فيرجيل وسيتأثر بشكل كبير بالشعور في ركبته.”