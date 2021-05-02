الشرطة التركية تعلن اعتقال شخصية بارزة بتنظيم داعش

أعلنت الشرطة التركية، الأحد، القبض على مساعد مقرب لزعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي القتيل في إسطنبول.

واعتقل المواطن الأفغاني، الذي تم تحديده بالاسم الحركي "باسم"، في منطقة أتاسيهير على الجانب الآسيوي من المدينة يوم الأربعاء، وفقًا لبيان لشرطة إسطنبول.

وذكرت تقارير إخبارية عن العملية المشتركة مع وكالة المخابرات التركية أن المشتبه به شارك في إخفاء البغدادي في محافظة إدلب السورية بعد سقوط التنظيم في عام 2019.

وقتل البغدادي في غارة شنتها القوات الخاصة الأميركية على مخبئه في سوريا في أكتوبر 2019.

ونشرت وسائل إعلام تركية صورة لرجل أصلع ملتح يرتدي معطفا خفيفا بعد إلقاء القبض عليه وصورة سابقة، يُزعم أنها لنفس الشخص، تظهر رجلا طويل الشعر بلحية كثيفة يرتدي زيا عسكريا ويحمل سيفا منحنيًا.

وقالت وكالة ديميرورين للأنباء إن باسم يشتبه في أنه نظم تدريبات لداعش أثناء تواجده في سوريا والعراق، بالإضافة إلى عمله في مجلس صنع القرار.

وذكرت الوكالة أنه وصل إلى تركيا بجواز سفر وبطاقة هوية مزورين.