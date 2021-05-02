قاتل أسامة بن لادن: لم أندم.. وما زلت أشم رائحة منزله

وفى مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، تحدث روب أونيل، وهو عضو سابق فى فريق "سيل 6"، عن موت بن لادن الزعيم الإرهابى المسؤول عن تنظيم هجمات 11 سبتمبر، والذى تسبب فى مقتل 2.977 شخصًا فى ذلك اليوم، بالإضافة لسقوط آلاف الجرحى.
وفى معرض الحديث عن تأثير موت بن لادن، اعتبر أونيل أن ذلك الأمر "يساعد فى شفاء من فقدوا أحباءهم فى الهجمات"، مشددًا على أنه "كان يجب القيام بذلك".
واستطرد قائلاً: "لقد احتاج الأمر إلى وجود أمريكيين هناك لإنهاء حياة أسامة بن لادن فى غرفة نومه، وكنت محظوظاً لكونى ذلك الرجل، لكننى كنت عضوًا فى فريق مدهش، وكان شرف لى أن يطلب منى أن أكون جزءًا من هذا الفريق. ولا أشعر بأى ندم على أى شىء".
وأضاف أونيل، إنه لا يزال بإمكانه "شم رائحة منزل بن لادن".
كما أشار أونيل إلى الانسحاب الأمريكى من أفغانستان، معتبرًا أن الجيش الأمريكى لم يكن بحاجة إلى البقاء فى المنطقة، وأنه "كان ينبغى إخراج القوات من أفغانستان فى حوالى عام 2004".
واختتم حديثه: "أردنا الحصول على رأس بن لادن.. أنا سعيد لأننا حصلنا على بن لادن. لقد أرسلنا رسالة مفادها أنه: بغض النظر عن هويتك ومدى اعتقادك بأنك صلب، لدينا رجال ونساء سيأتون إليك".
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