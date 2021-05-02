غارات روسية مكثفة تستهدف أوكار داعش فى البادية السورية

جدة - نرمين السيد - شنت الطائرات الحربية الروسية غارات مكثفة على مناطق انتشار تنظيم داعش الإرهابى فى البادية السورية، اليوم الأحد، والتى شملت سلسلة جبل البشرى عند الحدود الإدارية بين دير الزور والرقة وأماكن أخرى ضمن مثلث حلب، حماة، الرقة، حسبما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.





ووفقًا للمرصد السورى، تأتى الغارات وسط تحضيرات متواصلة من قبل قوات الجيش السورى للبدء بعملية عسكرية واسعة ضد التنظيم فى ريفى حماة والرقة. وفى سياق متصل، قتل 4 عناصر من قوات الجيش السورى، وأصيب 8 على الأقل بجراح، فى استهدافات لعناصر تنظيم داعش الإرهابى بريف تدمر، ضمن بادية حمص الشرقية خلال الساعات الفائتة. وأشار المرصد السورى، أمس السبت، إلى توجه أرتال عسكرية إلى البادية السورية، وتضم تلك التعزيزات قوات من الفرقة 11 التابعة لقوات الجيش السورى، والفرقة 25 التى يقودها "سهيل الحسن"، والفيلق الخامس الموالى لروسيا. ووفقاً للمصادر، يجرى الجيش السورى تحضيرات لإطلاق عملية عسكرية واسعة فى باديتى حماة والرقة، بمشاركة من الطائرات الحربية الروسية.

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