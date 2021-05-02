وزير الخارجية السعودى يبدأ زيارة إلى سلطنة عمان

جدة - نرمين السيد - وصل وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الأحد إلى سلطنة عمان فى زيارة تستمر ليوم واحد، حيث كان فى استقباله عددًا من مسؤولى السلطنة، وعلى رأسهم نظيره العمانى بدر البوسعيدى.





وكان الأمير فيصل بن فرحان أدى زيارة إلى الإمارات، أمس السبت، حيث استقبله خلالها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى الإمارات، كما أجرى محادثات مع نظيره الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان. وناقش الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية السعودى، خلال اللقاء، آخر مستجدات الأوضاع والملفات فى منطقتى الخليج العربى والشرق الأوسط، حيث أكد الجانبان عمق العلاقات الأخوية التى تجمع البلدين وحرص قيادتيهما المستمر على دفع آفاق التعاون فى جميع المجالات، بما يعود بالخير على شعبيهما.

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