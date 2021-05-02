شارك مئات المنتسبين للحماية المدنية بالجزائر في مظاهرة بالزي الرسمي، صباح الأحد، إذ انطلقت من ساحة الأول من مايو باتجاه القصر الرئاسي.
ونظم المشاركون المظاهرة ومرت وسط انتشار أمني كثيف، ورفع المشاركون شعارات تطالب بتلبية مطالبهم الاجتماعية وإقرار زيادات في رواتبهم.
وقد شددت أجهزة الأمن حراستها على مداخل العاصمة الجزائر، كما تدخلت أرتال من قوات الدرك الوطني التابعة لوزارة الدفاع لوقف مسيرة منتسبي الحماية المدنية.
وشوهدت في سماء العاصمة الجزائرية طائرات هليكوبتر لمراقبة الوضع على الأرض. وذكرت وسائل إعلام محلية جزائرية أن قوات الأمن واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
وشهدت المسيرة مشادات مع قوات مكافحة الشغب، وطالب المتظاهرون برفع الأجر الأساسي تماشيا مع غلاء المعيشة، بالإضافة إلى رفع منحة الخطر، ومنحة العدوى وكورونا.
وهددوا بمواصلة الاحتجاج إلى غاية تلبية مطالبهم التي اعتبروها شرعية، كما أعلنوا رفضهم للنقابة الحالية، وفق ما ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية.
وذكرت الصحيفة أن المحتجين طالبوا بإلغاء الضريبة على الدخل، مع ضرورة إدراج منحة النقل لكل منتسبي القطاع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مظاهرة لأفراد "الحماة المدنية" بالجزائر.. والشرطة تتصدى لهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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