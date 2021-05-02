السعودية تنفى إلغاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وفى بيان عبر حسابها الرسمى على "تويتر"، اليوم الأحد، قالت وزارة الصحة السعودية إن "مسألة إلغاء الجرعة الثانية غير صحيحة"، موضحة أن تأجيل الجرعة جاء بسبب نقص الإمداد العالمى، وليتم استفادة أكبر عدد ممكن من المجتمع لتحقيق المناعة التى يوفرها التحصين.

وأكدت الصحة السعودية أنه سيتم توفير كميات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وإعادة جدولة الجرعة الثانية.

وكانت السعودية أعلنت، اليوم السبت، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و1.048 إصابة و964 حالة تعاف.