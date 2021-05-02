العراق: اعتقال شخص حاول إضرام النار بمستودع للأكسجين فى مستشفى بالكرخ

جدة - نرمين السيد - ويواجه العراق موجة من العمليات الإرهابية التى يشنها تنظيم داعش الإرهابى، إضافة إلى الميليشيات المدعومة من إيران، والتى تستهدف قوات الأمن والمواطنين المدنيين، إضافة إلى مؤسسات الدولة الحيوية.

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