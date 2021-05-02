إصابة رئيسة بعثة منظمة الصحة العالمية فى ليبيا بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال بيان صحفى لمكتب المنظمة، إن اليزابيت أجرت اختبار الـ"بى سى آر" الخاص بكوفيد_19، وكانت النتيجة إيجابية، علمًا بأنها كانت قد تلقت مؤخرًا الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19.

وأوضحت المنظمة عبر موقعها، أن هوف حاليًا لا تعانى من أية أعراض، وتمضى فترة العزل الذاتى المنزلى لمدة أسبوعين.

فيما دعت منظمة الصحة العالمية جميع الفئات المعرضة للخطر جراء أخذ لقاح كوفيد-19، وكذلك الاستمرار فى اتخاذ جميع التدابير الوقائية، من أجل الحد من مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة.