نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعاء ليلة القدر وموعدها مع أدعية العشر الأواخر من رمضان 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أدعية العشر الأواخر من رمضان متضمنة دعاء ليلة القدر 2021، والذي وصانا به رسول الله صل الله عليه وسلم، وإكثار الدعاء به، والدعاء هو اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني يعتبر من أكثر أدعية رمضانية مستجابة يجب عليكم الإكثار منها خصيصاً في أخر عشرة أيام من الشهر المبارك، وقد وصانا به الرسول صل الله عليه وسلم كما علمنا، لأنه يجمع كثيراً من المعاني التي يحتاج إليها المسلم.

دعاء ليلة القدر في شهر رمضان 1442

أدعية ليله القدر المباركة، اختصرها النبي محمد بن عبد الله صلي الله عليه وسلم في دعاء جامع، فكما جاء في الحديث الشريف، عن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها قالت: ((قلتُ: يا رسولَ الله، أرأيتَ إنْ علمتُ أيَّ ليلةٍ ليلةُ القدْر؛ ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللَّهُمَّ إنَّك عفُوٌّ تحبُّ العفوَ، فاعفُ عنِّي)).

لهذا يجب عليكم تكرار اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني كثيراً، وذلك خلال ادعيه العشر الأواخر من رمضان كاملة، وعدم تخصيص ليلة معينة وترك البقية، حتي لا يفوتكم الأجر إذا وافقت الليلة موعد غير السابع والعشرين الذين يتحرى البعض فيه.

أدعية العشر الأواخر من رمضان 2021

دعاء ليلة القدر 2021 يمكنكم الدعاء بما وصي به النبي صل الله عليه وسلم، ومن أدعية ليله القدر والتي نوصيكم الدعاء بها ما يلي:

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.

اللهم أرفع عنا الوباء، والداء، والغلاء، وارحمنا يا أرحم الراحمين.

اللهم تجاوز عن سيئاتنا، وبارك لنا فيما بقي من رمضان.

اللهم أرزقنا فيه الخير والبر والتقوي، ومن العمل ما ترضي.

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل.

اللهم إني أسألك باسمك الأعظم أن ترحمنا وترحم موتانا.

اللهم يا جبار أجبرنا وداو كسرنا، وأجبر خواطرنا.

اللهم إني أستعيذ بك من شر نفسي، ومن شر الشيطان، ومن شر الخبث والخبائث.

فضل ليله القدر المباركة

جاء في محكم التنزيل، القرآن الكريم، سورة باسم هذه الليلة المباركة، وقال تعالي: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5).

بينما بخصوص حديث الرسول عن ليله القدر المباركة، عن أبي هُرَيرةَ رضِيَ اللهُ عنهُ عنِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّه قال: ((مَن يَقُمْ ليلةَ القَدْرِ إيمانًا واحتسابًا، غُفِرَ له ما تَقدَّمَ من ذَنبِه)). رواه البخاريُّ (35)، ومسلم (760)، لهذا لا تتهاونوا في العبادة خلال هذه العشر الأخيرة، وكذلك ترديد دعاء ليلة القدر اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني يارب.