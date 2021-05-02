رابط منصة تبرع الموقع الرسمي للتبرعات وزارة الموارد البشرية توضح طرق العطاء donations.sa

منصة تبرع التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، هي من أهم المنصات الإلكترونية الرسمية المعتمدة لتقديم التبرعات، وإخراج أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية، خاصةً ونحن نمر بأيام عظيمة وهي أيام شهر رمضان الكريم، الذي يكثُر فيه التبرعات وأعمال الخير وإخراج زكاة المال وزكاة الفطر، وتحتل مكانه متميزة لدي المواطن السعودي بجانب منصة إحسان الخيرية، التي تعمل أيضاً على توفير عدد من الطرق لتقديم التبرعات، بدعم من مختلف الجهات الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص، وقد حددت وزارة الموارد البشرية طرق العطاء عبر موقع تبرع، وخلال السطور القادمة سنوضح لكم التفاصيل والرابط الرسمي للمنصة.رابط الموقع الرسمي للتبرعات “تبرع”
- الدخول على المنصة الوطنية للتبرعات “donations.sa“.
- الاطلاع على فرص التبرع المتاحة.
- تحديد الفرصة التي يتم التبرع عليها.
- ثم الضغط على دخول.
- صدقة.
- زكاة.
- زكاة الفطر.
- كفارة.
أطلقت منصة تبرع شعار زكاتك من بيتك، لدعم التبرع بالطريق الإلكتروني دون الحاجة للذهاب لأي جهة، وذلك بسبب الوضع الراهن الذي تمر به البلاد ومختلف بلدان العالم، من انتشار فيروس كورونا وما سببه من عدد كبير من الإصابات والوفيات، وتسمح المنصة بتنوع فرص الزكاة سواء أرز أو تمر وغيره، كما يستفيد منها المحتاجين داخل وخارج المملكة فعليك الاختيار ليتم التنفيذ إلكترونياً.أهداف المنصة الوطنية للتبرعات
- توفير الوقت والمجهود على المتبرع.
- العمل على تنمية حياة كل محتاج.
- تعمل على تنوع سبل العطاء”زكاة، كفارة، زكاة الفطر”.
- تقدم خيارات دفع الزكاة في أي وقت ليتم إخراجها للمستفيدين في وقتها الشرعي.
أعلنت دار الإفتاء السعودية عن قيمة زكاة الفطر لهذا العام، بأن تقدر بقيمة 30 ريال سعودي لكل فرد من أفراد الآسرة، ويتم إخراجها إما أموال نقدية أو حبوب أو تمر، حيث تجب زكاة الفطر من أول يوم في شهر رمضان حتي قبل صلاة عيد الفطر، ولكن يجب إخراجها مبكراً حتي يستطيع المحتاجين تدبر احتياجاتهم قبل العيد.
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منصة تبرع التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، هي من أهم المنصات الإلكترونية الرسمية المعتمدة لتقديم التبرعات، وإخراج أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية، خاصةً ونحن نمر بأيام عظيمة وهي أيام شهر رمضان الكريم، الذي يكثُر فيه التبرعات وأعمال الخير وإخراج زكاة المال وزكاة الفطر، وتحتل مكانه متميزة لدي المواطن السعودي بجانب منصة إحسان الخيرية، التي تعمل أيضاً على توفير عدد من الطرق لتقديم التبرعات، بدعم من مختلف الجهات الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص، وقد حددت وزارة الموارد البشرية طرق العطاء عبر موقع تبرع، وخلال السطور القادمة سنوضح لكم التفاصيل والرابط الرسمي للمنصة.رابط الموقع الرسمي للتبرعات “تبرع”
- الدخول على المنصة الوطنية للتبرعات “donations.sa“.
- الاطلاع على فرص التبرع المتاحة.
- تحديد الفرصة التي يتم التبرع عليها.
- ثم الضغط على دخول.
- صدقة.
- زكاة.
- زكاة الفطر.
- كفارة.
أطلقت منصة تبرع شعار زكاتك من بيتك، لدعم التبرع بالطريق الإلكتروني دون الحاجة للذهاب لأي جهة، وذلك بسبب الوضع الراهن الذي تمر به البلاد ومختلف بلدان العالم، من انتشار فيروس كورونا وما سببه من عدد كبير من الإصابات والوفيات، وتسمح المنصة بتنوع فرص الزكاة سواء أرز أو تمر وغيره، كما يستفيد منها المحتاجين داخل وخارج المملكة فعليك الاختيار ليتم التنفيذ إلكترونياً.أهداف المنصة الوطنية للتبرعات
- توفير الوقت والمجهود على المتبرع.
- العمل على تنمية حياة كل محتاج.
- تعمل على تنوع سبل العطاء”زكاة، كفارة، زكاة الفطر”.
- تقدم خيارات دفع الزكاة في أي وقت ليتم إخراجها للمستفيدين في وقتها الشرعي.
أعلنت دار الإفتاء السعودية عن قيمة زكاة الفطر لهذا العام، بأن تقدر بقيمة 30 ريال سعودي لكل فرد من أفراد الآسرة، ويتم إخراجها إما أموال نقدية أو حبوب أو تمر، حيث تجب زكاة الفطر من أول يوم في شهر رمضان حتي قبل صلاة عيد الفطر، ولكن يجب إخراجها مبكراً حتي يستطيع المحتاجين تدبر احتياجاتهم قبل العيد.
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