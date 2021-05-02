شرط هام تحدده الخطوط السعودية للسفر عبر مطارات المملكة، أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه لن يسمح لدخول المسافرين إلى المطارات الدولية أو الداخلية سوى عبر تطبيق توكلنا، كما لا يتم دخول المطارات سوى من خلال 3 مناطق لفرز المسافرين، وهم: العاملين والمسافرين والموظفين، وكل من يتردد على المطار، والمنطقة التي تحيط بأماكن إنهاء إجراءات السفر، والمداخل الرئيسية للمطارات، وجاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي أوصى بها اللجان الخاصة بالمطارات.

شرط هام للسفر عبر الخطوط السعودية

أكدت الخطوط السعودية عبر تويتر أنه يمكن السفر عبر مطارات المملكة وفقاً لتعليمات الجهات المختصة بشرط أن تكون حالة المسافر في توكلنا محصن أو لم تثبت إصابته بالوباء، وأضافت أنه سيتم رفع تعليق الرحلات الدولية بداية من الإثنين الموافق 17 مايو الجاري في تمام الساعة 1:00 صباحاً باستثناء البلاد التي تم تعليق السفر منها وإليها بسبب كثرة أعداد المصابين فيها.

جواز سفر كورونا

قامت الخطوط السعودية بعقد اتفاقية تعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي، وذلك لاختبار تجربة أياتا الإلكترونية للمسافرين، وذلك للسفر بأمان إلى خارج البلاد، ومساعدة قطاع الطيران السعودي على التعافي بعد جائحة الوباء، وهذه الوثيقة من التطبيقات الحديثة التابعة للجوال التي تتيح إنشاء جوازات سفر رقمية، وتحميل بيانات الفحص ولقاح الوباء وذلك لتوفير كافة الاحتياطات الأمنية والصحية للمسافرين من وإلى المملكة.

إتفاقية IATA

المملكة العربية السعودية من أولى الدول العربية التي تعقد اتفاقية مع IATA، والتي تسمح بتوفير تجربة فريدة من نوعها خالية من المشقة والتعب للمسافرين عبر الخطوط السعودية، ومن خلال تجريب هذا التطبيق، تقوم IATA بتطوير الوثيقة الإلكترونية، وبالتالي اعتماد استخدامها في مختلف محطات الخطوط السعودية، وجاء ذلك استعداد لرفع تعليق الرحلات الدولية.