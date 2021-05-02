مقطع مؤثر لحمامة تمكث على رأس أحد المصلين بالحرم، مع بداية شهر رمضان المبارك، قامت السلطات السعودية بوضع عدة ضوابط على العمرة وأداء الصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك، والتي تتضمن الحصول على تصريح لأداء العمرة أو الصلاة عبر توكلنا وذلك لمن تلقوا اللقاح، أو المتعافين الذين تلقوا اللقاح فقط بداية من شهر رمضان المبارك وحتى الآن، وذلك باتباع الإجراءات الوقائية اللازمة، ويقوم الزائر أو المعتمر بحجز الموعد المناسب له، وتقوم الجهات المختصة داخل الحرم من التأكد من صحة التصريح.

حمامة تقف على رأس أحد المصلين داخل الحرم

عرضت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثر تقشعر له الأبدان لحمامة تقف على رأس أحد المصلين بالحرم المكي، مما يؤكد أنها وجدت السكينة والطمأنينة في هذا الرجل، ومن المدهش أن هذه الحمامة ظلت فوق رأس الرجل رغم سجوده وركوعه وإصراره على الخشوع في الصلاة دون أن يحاول التخلص منها، ومما جذب انتباه المصلين أيضا استمرار الرجل في أداء الصلاة وتأديتها بخشوع دون الانشغال بالحمامة.

مجندات الأمن يباشرن عملهن في الحرم

أصدرت المملكة العربية السعودية العديد من القوانين والتشريعات التي تختص بتمكين المرأة السعودية من العمل في كافة القطاعات الخاصة والعامة، لذا تم تجنيد 80 مجندة من الأمن للعمل في الحرم المكي خلال شهر رمضان المبارك للمرة الأولى بعد خضوعهن لتدريبات ودورات عسكرية لحفظ الأمن وتنظيم مرور المعتمرات، حيث قالت إحدى المجندات أن محور عملهم الأساسي هو مساعدة المعتمرات أثناء أداء المناسك، وإدارة الحشود في جميع أنحاء الحرم، بالإضافة إلى متابعة مدى التزام المعتمرات بالإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الحرم مثل: ارتداء الكمامة، الحفاظ على المسافات بين المعتمرات، ورصد من تخالف ذلك.