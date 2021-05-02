معرفة العنوان الوطني برقم الهوية عبر my.splonline.com.sa وطريقة سريعة لتغييره

معرفة العنوان الوطني برقم الهوية خدمة تهتم الجميع في المملكة العربية السعودية لمه تساعد مستخدميها على انجاز خدماتهم وذلك وفق قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (252) بوضع عناوين الإقامة أو العمل داخل الموقع وتسجيلها لجميع المواطنين بالمملكة على الموقع الرسمي الخاص بالعنوان الوطني، كما أتاح الموقع إمكانية إضافة الأشخاص على العنوان الوطني وتغييره في حالة رغبة المستخدم إضافة عنوان جديد خاص به، لذا نقدم طريقة الاستعلام عن العنوان الوطني برقم الهوية أونلاين، بجانب طريقة تغييره عبر my.splonline.com.sa في خطوات بسيطة للاستفادة الصحيحة من الموقع.

معرفة العنوان الوطني برقم الهوية

يعد معرفة العنوان الوطني برقم الهوية من الخدمات الحديثة في المملكة العربية السعودية والتى يستخدم العديد من المواطنين والمقيمين على الأراضي الحجازية لانجاز أعمالهم بسهولة والاستفادة من الخدمات الإلكترونية في تحديد الأماكن والطرق المناسبة على الخريطة فكل مستخدم يستطيع معرفة العنوان الوطني بما يسهل العديد من الإجراءات، والمستفيدون من خدمة العنوان الوطني في السعودية التالي:

المواطنين والمقيمين بالمملكة.

جميع الجهات الحكومية.

جميع المؤسسات والأعمال الأهلية والحكومية.

طريقة الاستعلام عن العنوان الوطنى

جاءت طريقة الاستعلام عن العنوان الوطني برقم الهوية من خلال الإجراءات التالية:

تسجيل الدخول على صفحة الاستعلام عن العنوان الوطني الرسمي إضافة رقم الهوية الخاص بك. إضافة رقم الجوال المسجل به على الموقع. النقر على التحقق من الهوية الوطنية. يعر ض الموقع مجموعة البيانات الخاصة بك والمتاحة على عنوانك الوطني.

طريقة تغيير العنوان الواطني

يمكن على موقع العنوان الوطني السعودي تغييره بسهولة من خلال الخطوات الآتية:

ادخل على الموقع الرسمي الخاص بالعنوان الوطني

تحديد الموقع الجديد والعنوان على الخريطة.

إضافة العنوان المراد استبداله.

النقر على حفظ التعديلات.

وجدير بالذكر أن يمكن للمواطنين والمقيمين بالمملكة معرفة العنوان الوطني برقم الهوية أونلاين وإجراء التعديلات عليه دون الذهاب إلى مكان فيتيح الموقع تغيير رقم الجوال أو إضافة الأشخاص أو حتى تغيير العنوان الوطني نفسهم.