جدة - نرمين السيد - وقال متحدث باسم البحرية الليبية، وفقا لما نقلته بوابة الوسط الليبية، اليوم الأحد: "إن دوريات خفر السواحل وأمن الموانئ أنقذت يوم الجمعة شمال غرب طرابلس 334 مهاجرا غير شرعى من جنسيات إفريقية كانوا على متن 4 زوارق مطاطية".
وأضاف أنه تم اعتراض مجموعتين من 132 و172 مهاجرا أمس وأمس الأول، وتم إعادتهم إلى القاعدة البحرية فى طرابلس قبل نقلهم وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة بوزارة الداخلية.
ومن جهتها، أكدت المنظمة الدولية للهجرة اعتراض أكثر من 600 مهاجر خلال 48 ساعة وإعادتهم إلى الساحل الليبى، وحسب إحصاءات المنظمة الأممية، غرق أكثر من 1.200 مهاجر فى البحر المتوسط خلال عام 2020.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنقاذ أكثر من 600 مهاجر قبالة السواحل الليبية خلال 48 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.