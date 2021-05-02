إنقاذ أكثر من 600 مهاجر قبالة السواحل الليبية خلال 48 ساعة

جدة - نرمين السيد - وقال متحدث باسم البحرية الليبية، وفقا لما نقلته بوابة الوسط الليبية، اليوم الأحد: "إن دوريات خفر السواحل وأمن الموانئ أنقذت يوم الجمعة شمال غرب طرابلس 334 مهاجرا غير شرعى من جنسيات إفريقية كانوا على متن 4 زوارق مطاطية".

وأضاف أنه تم اعتراض مجموعتين من 132 و172 مهاجرا أمس وأمس الأول، وتم إعادتهم إلى القاعدة البحرية فى طرابلس قبل نقلهم وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة بوزارة الداخلية.

ومن جهتها، أكدت المنظمة الدولية للهجرة اعتراض أكثر من 600 مهاجر خلال 48 ساعة وإعادتهم إلى الساحل الليبى، وحسب إحصاءات المنظمة الأممية، غرق أكثر من 1.200 مهاجر فى البحر المتوسط خلال عام 2020.