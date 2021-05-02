تفجيران يستهدفان رتلين لـ التحالف الدولى جنوب العراق

جدة - نرمين السيد - وأوضح المصدر الأمنى، أن "تفجيرين وقعا بعبوتين ناسفتين، استهدف أحدهما رتل دعم لوجستى تابع للتحالف الدولى أثناء مروره على طريق الحلة السريع فى محافظة بابل، بينما استهدف الآخر رتلا مماثلا على طريق مدينة السماوة فى محافظة المثنى.

وأكد المصدر، أن "التفجيرين لم يخلفا إصابات تُذكر".