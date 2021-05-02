واشنطن تنفى التوصل لاتفاق مع طهران فى محادثات فيينا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، كان الرئيس الإيرانى حسن روحانى، أكد فى وقت سابق اليوم الأحد، قرب رفع الحظر طبقاً للمحادثات الأخيرة فى فيينا.
وجاءت تصريحات روحانى خلال جلسة اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة، حيث أكد على أن مشكلة تأمين العملة الصعبة لشراء اللقاحات قد تم حلها.
ومن جانب آخر أعلن التلفزيون الإيرانى عن التوصل لصفقة مع بريطانيا ستدفع لندن بموجبها 400 مليون جنيه إسترلينى ديونا قديمة مستحقة لطهران مقابل الإفراج عن سجينة بريطانية.
يأتى ذلك فيما أكد دبلوماسيون كبار من فرنسا وبريطانيا وألمانيا أنهم لا يرون ضمانات بأى حال لنجاح مفاوضات فيينا، مضيفين "لكن لا شيء مستحيلاً".
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