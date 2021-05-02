اليابان تسجل رقما قياسيا لإصابات كورونا الشديدة بـ 1.050 حالة

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة -حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الأحد- إن الرقم يمثل أكبر حصيلة إصابات شديدة بالفيروس على الإطلاق فى اليابان، متجاوزًا الـ 1.043 إصابة بالغة التى تم تسجيلها خلال وقت سابق فى الـ 27 من شهر يناير الماضى.

ويتلقى المرضى العلاج اللازم بوحدات الرعاية المركزة أو على أجهزة التنفس الصناعى.

وسجلت محافظة أوساكا الواقعة غربى البلاد - التى تعد بؤرة انتشار للمرض فى البلاد - 1.057 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويعد اليوم هو السادس على التوالى الذى يتجاوز فيه عدد الحالات الـ 1000 حالة.

فيما سجلت العاصمة طوكيو، 869 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس خلال نفس الفترة، وتعد تلك المرة الأولى خلال أكثر من 3 أشهر الذى يتجاوز فيها العدد الـ 800 إصابة.