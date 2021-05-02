طريقة الاستعلام عن مستحقات الزكاة والدخل

يبحث الكثيرين عن رابط الاستعلام عن مستحقات الزكاة والدخل في المملكة. حيث أن الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة هي المسئولة عن إدارة كافة الأمور الضريبية بالسعودية. بما في ذلك تطبيق وتنفيذ وتسعير كل المعاملات. كما أنها تقوم بإصدار تعليمات الفحص والإرشاد.وهي من الخدمات الإلكترونية التي أتاحتها الهيئة العامة للزكاة لتمكن المواطنين من معرفة قيمة الضرائب والزكاة الواجب سدادها إلكترونيًا .

هيئة الزكاة والدخل في السعودية

وتركز الهيئة عملها بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب كضريبة الدخل والاستقطاع وضريبة السلع الانتقائية وضريبة القيمة المضافة لتحقيق أعلى درجات الالتزام من المكلفين تجاه الواجبات المفروضة عليهم. وبجانب ذلك فهي مسئولة عن اختصاصاتها المقررة لتحقيق سبيل أهدافها. لتمكين من استدامة الاقتصاد وازدهار المجتمع السعودي. ولتطوير أنظمة الزكاة وتقديم خدمات استثنائية تعتمد على الشفافية على الصعيد العالمي. وأيضًا التشجيع على المنافسة العالمية

رابط الاستعلام عن مستحقات الزكاة والدخل

يمكن الاستعلام عن مستحقات الزكاة والدخل من خلال إتباعك للخطوات الآتية:

الولوج مباشرة لرابط الهيئة العامة للزكاة والدخل

ثم النقر على الخدمات الإلكترونية واختيار خدمة الاستعلام عن معاملة

الانتقال للصفحة المخصصة لإدخال بيانات الاستعلام عن مستحقات الزكاة وهي الرقم والسنة الهجرية ورمز التحقق المطلوب

انقر على كلمة إرسال تظهر أمامك كافة البيانات التي يريد الاستعلام عنها حول الزكاة والدخل والضريبة بكل تفاصيلها.

طريقة التحقق من صحة شهادة الزكاة

تقدم الهيئة عدد من الخدمات ومنها خدمة التحقق من صحة شهادة الزكاة. بهدف إتاحة الإمكانية لأي جهة من صحة التحقق من شهادة الضريبة أو الزكاة بالطريقة الآتية:

الدخول مباشرة للهيئة العامة للزكاة.

اختيار الخدمات الإلكترونية

ثم النقر منها على اختيار خدمة التحقق

انقر على التحقق من شهادة الزكاة

ثم حدد من القائمة طريقة البحث

ثم أدخل الرقم والرمز بالصورة والنقر على كلمة البحث.

يوجد مجموعة من الخدمات الأخرى التي تقدمها المنصة ومنها الشهادة الفورية. والتسجيل في الزكاة ودفع الزكاة وطلب الحصول على الشهادة. وطلب الدفع بالتقسيط وطلب الإفراج عن عقد. وتعديل بيانات التسجيل وتسجيل شركة قابضة وإلغاء شركة قابضة وتقديم الإقرار الزكوي وتعديل الإقرار الزكوي. وطلب اعتراض على إعادة التقييم.