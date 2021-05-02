اليوم موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في مباريات الدوري الأسباني والقنوات الناقلة

ينتظر اليوم جميع مشجعي فريق برشلونة مباراة ثقيلة في دورة من الدوري الأسباني الخاص بكرة القدم ما بين برشلونة ومقابلة فالنسيا على أرض ملعب المستايا والتي تعتبر الدورة رقم 34 في سلسلة المنافسات للدوري الأسباني وتعتبر تلك المباراة من أهم المباريات في تاريخ الفريقين ويظهر ذلك من خلال المنافسة الشديدة والحماس القوي بين كلاً من برشلونة وفالنسيا حتى يستطيع كل فريق تحقيق أهدافه الخاصه من خلال المباراة.

ونلاحظ أن فريق برشلونة على أتم الإستعداد لتلك المباراة حتى يُحظي بالفوز للحفاظ على إستمرارية اللقب الخاص بكرة القدم لاليجا والتي تم الإعلان عن تلك المباراة من قبل المدير الفني الخاص ببرشلونة رونالد كومان.

وقد أعلن مسبقاً عن قائمة اللاعبين المشاركين في المباراة ليأتي في قائمة الدفاع مجموعة من اللاعبين على رأسهم جوردي ألبا، أوسكار مينجويزا، صامويل أومتيتي، بيدري، رونالد أوراخو وغيرهم.

وفي الهجوم ثلاث لاعبين منهم اللاعب الشهير ليونيل ميسي، عثمان ديميبلي، أنطوان جريزمان.

وفي قائمة الوسط يأتي كلاً من ميرالم بيانيتش، ارناو تيناس، فيرنكي دي يونج، سيرخيو بوسكيتس، ريكي بويج.

مواعيد عرض مباراة برشلونة مع فالنسيا اليوم

المواعيد:

يتسائل الكثير من المهتمين بالنشاط الرياضي عن الموعد الإذاعي للمباراة ويظهر ذلك واضحاً من خلال عمليات البحث وقد أوضح أنه سيتم عرض المباراة في التاسعة مساءاً بتوقيت مصر، على أن يتم إذاعة المباراة في تمام الساعه العاشرة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة للمباراة:

سيتم نقل المباراة على بعض من القنوات الرياضية مثل بي إن سبورت HD1 ويأتي المعلق الشهير حفيظ دراجي الجزائري معلقاً للقناة.

تعتبر هذه المباراة الفرصة الأخيرة للفريق الكتالوني حتى يستطيع مواجهة الفريق الجديد ويصل عدد النقاط الخاصه به ما يقارب من 71 نقطة بالمركز الثالث، وعلى صعيد آخر يقارب نقاط فريق فالنسيا 36 نقطة بالمركز الرابع عشر.