مقتل 81 مسلحًا من طالبان وإصابة 52 آخرين خلال عمليات أمنية بأفغانستان

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة، فى بيان لها أوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية، أن قوات الأمن الوطنى شنت هجمات ضد مسلحى حركة طالبان فى جميع أنحاء البلاد، حيث تكبدت طالبان خسائر فادحة على مدار أمس.

وأشار البيان إلى أن قوات الدفاع والأمن الأفغانية تمكنت من إبطال مفعول 19 عبوة ناسفة وُضعت على الطرق العامة من قبل عناصر طالبان.

كان قد قتل 3 من رجال الشرطة الأفغانية وأصيب آخران فى هجوم شنته طالبان فى إقليم زابل جنوبى أفغانستان مساء أمس السبت.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الاشتباكات بين قوات الأمن الأفغانية وطالبان وقعت فى أعقاب هجوم لطالبان على موقع أمنى فى مدينة قلعة وسط إقليم زابل، حيث أشارت بعض المصادر إلى مقتل 9 عناصر تابعة لحركة طالبان خلال الاشتباكات.

من جانبها، لم تعلق طالبان حتى الآن على الحادث.