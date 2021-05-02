حجز تصريح أداء صلاة القيام بالمسجد الحرام من خلال توكلنا

حجز تصريح أداء صلاة القيام بالمسجد الحرام، قامت وزارة الحج السعودية بالإعلان عن سماح أداء صلاة القيام في المسجد الحرام في العشرة أيام الأخيرة المتبقية من الشهر الكريم ولكن يجب حجز تصريح لأداء الصلاة في المسجد للحفاظ على حياة المواطنين بعضهم البعض من العدوى والإصابة بالفيروس حيث قد حددت أن للراغبين في صلاة القيام بالمسجد الحرام يجب الحجز من خلال تطبيق توكلنا واعتمرنا.

شروط صلاة القيام بالمسجد الحرام

الشروط التالية هي المعلن عنها من وزارة الحج السعودية لمن يرغب في أداء صلاة القيام:

يجب أن يكون محصنًا بواحد من التحصينات إما محصن متعاف أو جرعة أولى أو محصن. غير مسموح بالحضور قبل المواعيد المذكورة. غير مسموح بدخول المركبات الغير مصرح بها. غير مسموح اصطحاب الأطفال.

حجز تصريح أداء صلاة القيام من اعتمرنا

كما ويمكن حجز تصريح أداء صلاة القيام من خلال تطبيق اعتمرنا كالآتي:

التوجه لموقع تطبيق اعتمرنا وتسجيل الدخول في اعتمرنا بكلمة المرور واسم المستخدم في حالة كان يمتلك لحساب بالفعل. أما إذا كان المرة الأولى فيتم اتباع خطوات التسجيل في اعتمرنا. وعندما تظهر صفحة التطبيق الرئيسية نبحث عن تصريح صلاة القيام وتسجيل البيانات المطلوبة في حقولها المخصصة. يجب الموافقة على الأحكام المقررة من الموقع للتأكد من حجز العملية. يجب الاحتفاظ بالباركود المخصص بالتصريح حتى يتم استخدامه عن الحاجة.

حجز تصريح صلاة القيام بالمسجد الحرام توكلنا

بعد توفير شروط صلاة القيام في المسجد الحرام السابقة يتم اتباع خطوات حجز تصريح صلاة القيام من توكلنا: