أخبار اليمن : تصعيد عسكري بالحديدة وغارات على مأرب

تصعيد عسكري بالحديدة وغارات على مأربواصلت قوى العدوان السعودي خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستشهدت امرأة بقصف سعودي على صعدة، فيما استهدف الطيران محافظة مأرب بـ 24 غارة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 56 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية و 13 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 158 قذيفة و 34 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وتضمنت الخروقات تحليق خمس طائرات حربية في أجواء مدينة الحديدة، كيلو 16 والمنظر و طائرتين تجسسيتين في أجواء كيلو16 والدريهمي.

وأكد المصدر استشهاد امرأة داخل منزلها بقصف صاروخي ومدفعي سعودي في إحدى القرى الحدودية بمديرية شدا محافظة صعدة.

وأشار إلى أن طيران العدوان شن 24 غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.