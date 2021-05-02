بعد ساعات "مضطربة".. تأجيل قمة مانشستر يونايتد وليفربول

بعد ساعات "مضطربة" قرر الدوري الإنجليزي الممتاز إلغاء مباراة القمة بين مانشستر يونايتد وليفربول مساء الأحد.

وتأجلت مباراة مانشستر يونايتد بملعبه ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد بعد أن اقتحم مشجعون أرض الملعب قبل انطلاقها، احتجاجا على ملاك النادي.

وأكد النادي بعد ساعة واحدة تقريبا من الموعد المحدد للمباراة، أن المباراة تأجلت بسبب "اعتبارات الأمن والسلامة المتعلقة بالمحتجين".

قبل ساعة فقط من موقعة مانشستر يونايتد وليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز، خرجت الأمور عن السيطرة داخل استاد المباراة أولد ترافورد.

واقتحم عشرات من مشجعين مانشستر يونايتد، أرضية ملعب ناديهم، ورفعوا لافتات وأشعلوا النيران، احتجاجا على ملاك النادي، عائلة غليزر الأميركية.

وتأتي مطالب الجماهير برحيل عائلة غليزر عن ناديهم، بعد الدور الرئيسي الذي لعبه مالك النادي جول غليزر في تأسيس دوري السوبر الأوروبي، الذي كان مصيره الفشل، بعد أيام من تأسيسه.