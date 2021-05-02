مستشار الأمن الأمريكي: مستعدون للعمل الدبلوماسي مع كوريا الشمالية 

أكد مستشار البيت الأبيض للأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، استعداد الولايات المتحدة للعمل الدبلوماسي مع كوريا الشمالية لتحقيق هدف نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

وقال ساليفان، في حديث لقناة "ABC" الأمريكية نشر اليوم الأحد: "سياستنا تجاه كوريا الشمالية لا تعتمد على العدائية بل تستهدف إيجاد حلول. يتمثل هدفها الأساسي في نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية ونحن مستعدون للعمل الدبلوماسي من أجل تحقيق هذا الهدف".

كما أشار ساليفان إلى أن الولايات المتحدة تتبع "منهجا مدروسا وعمليا ومحسوبا" يعتبر أكثر احتمالا للمضي قدما في الملفين النووين لكوريا الشمالية وإيران.

وأعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنجزت مراجعتها لسياسات الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية، موضحة أنه استقر على نهج جديد يعتمد على "الدبلوماسية الواقعية" للضغط على بيونغ يانغ كي تتخلى عن أسلحتها النووية وصواريخها الباليستية، مع وقف واشنطن اتباع فكرة "الصبر الاستراتيجي" وإبرام صفقة كبرى مع بيونغ يانغ.

وردا على ذلك توعدت حكومة كوريا الشمالية الولايات المتحدة بأنها "ستتأذى" في حال إقدام إدارة بايدن على استفزاز بيونغ يانغ، محذرة إياها من اتباع سياسات الحرب الباردة.