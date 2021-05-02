«السبع» تعتزم بحث إنشاء آلية للرد السريع على روسيا

لندن ـ رويترز: قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن مجموعة الدول السبع ستبحث مقترحا بإنشاء آلية للرد السريع في مواجهة “الدعاية” الروسية والتضليل.

وأضاف راب في تصريحات قبل اجتماع وزراء خارجية المجموعة في لندن أن بريطانيا “تعمل على توحيد صف المجموعة للخروج بآلية تفنيد سريع” لمواجهة التضليل الروسي. على حد قوله. وتابع قائلا “ليتسنى لنا حين نرى تلك الأكاذيب والدعاية أو الأخبار الكاذبة أن نقدم معا، وليس بشكل منفرد فحسب، تفنيدا ولإظهار الحقيقة بصراحة ليس فقط للناس في هذا البلد بل وفي روسيا أو الصين أو حول العالم”. وكان مسؤولون بريطانيون وأميركيون وأوروبيون في مجال الأمن قد أشاروا إلى أن روسيا والصين تحاولان غرس بذور عدم الثقة في الغرب بنشر المعلومات المضللة في الانتخابات أو الأكاذيب المتعلقة بلقاحات الوقاية من كوفيدـ19. وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا ويصل الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء فيها إلى حوالي 40 تريليون دولار أي ما يقل قليلا عن نصف الاقتصاد العالمي.

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