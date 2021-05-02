النني "يفكك العقدة" ويقود أرسنال لانتصار بالدوري

فك المصري محمد النني "عقدة" لازمته في الدوري الإنجليزي الممتاز، واستطاع قيادة فريقه أرسنال لانتصار أمام نيوكاسل الأحد.
وبعد 5 مواسم بقميص أرسنال، نجم محمد النني أخيرا بتسجيل أول أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وهز محمد النني والغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ الشباك ليفوز أرسنال 2-صفر خارج ملعبه على نيوكاسل يونايتد.
وبدأ أرسنال المباراة بقوة وافتتح التسجيل في أول خمس دقائق عندما سجل النني هدفه الأول في الدوري بتسديدة من عند حافة منطقة الجزاء بعد فشل أوباميانغ في التسديد عقب تمريرة من هيكتور بليرين.
وعزز أرسنال تقدمه بعد لعبة بهلوانية من أوباميانج في الدقيقة 66 ليحسم فريق المدرب ميكل أرتيتا النقاط الثلاث ويتقدم إلى المركز التاسع في الجدول.
وازدادت متاعب نيوكاسل عندما طُرد المدافع فابيان شار قبل نهاية الشوط الأول مباشرة بسبب مخالفة ضد غابرييل مارتنيلي مهاجم أرسنال.
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