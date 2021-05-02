فيديو.. هجوم صاروخي على مطار بغداد

سقط صاروخان من نوع كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقالت مصادر أمنية إن صاروخي كاتيوشا سقطا في محيط المطار، حيث تصدت منظومة الدفاع الجوي إلى أحد الصاروخين فيما سقط الآخر ضمن حدود القاعدة العسكرية في المطار.

وسمعت صافرات الإنذار في محيط مطار بغداد، لحظة الهجوم.

وجرى تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة الهجوم.