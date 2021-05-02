البرهان يدعو إلى الوحدة من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية

شدد رئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان، على ضرورة وحدة السودانيين من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية.
وقال البرهان إن السودان وثورته تأثرا سلبا من تشظي القوى السياسية، وإنه على السودانيين الوحدة من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية.
وأكد رئيس المجلس السيادي في السودان على حرصه على الشراكة مع قوى الحرية والتغيير للحفاظ على المرحلة الانتقالية.
وأشار البرهان إلى أن بلاده ليست منقادة لأي قوى خارجية أو محور من المحاور.
وقال البرهان: "يجب أن تتوحد قوى الثورة بما فيها الحرية والتغيير والقوات المسلحة.. والشباب الذين صنعوا الثورة يجب أن يشاركوا في قيادة القوى السياسية".
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