إصابة 3 مستوطنين بجروح جراء إطلاق نار على حاجز فى فلسطين

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام، اليوم الأحد، بإصابة 3 مستوطنين إسرائيليين بجروح، اثنان منهم فى حالة حرجة، جراء إطلاق نار على حاجز "زعترة" جنوب نابلس فى فلسطين، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن قوات الجيش الإسرائيلى نشرت حواجز فى المنطقة. وشهدت الأراضى الفلسطينية المحتلة، مؤخرا توترات بين الفلسطينين وقوات الاحتلال الإسرائيلى، وخاصة فى مدينة القدس بعد تجاوز جنود إسرائيليين بحق المواطنين الفلسطينيين، وفى مناطق أخرى جراء الخطط التوسعية للاستيطان الإسرائيلى وتهجير الفلسطينين من منازلهم.

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