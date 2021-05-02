قتيل و6 جرحى جراء إطلاق نار فى نيو أورلينز الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأكدت إدارة شرطة نيو أورلينز فى بيان أصدرته اليوم الأحد أنها تلقت قبل منتصف الليل الماضى تقريبا بلاغات عن إطلاق نار على مقربة من الحى الفرنسى المشهور فى المدينة.

وأشار البيان إلى أن عناصر الشرطة عثروا فى موقع الحادث على خمسة مصابين تم نقلهم إلى المستشفى حيث فارق أحدهم الحياة متأثر بجروحه.

كما كشفت الشرطة لاحقا أن مصابين اثنين آخرين جراء الحادث تمكنا من الوصول إلى المستشفى بوسائل نقل خاصة.

وأطلقت الشرطة تحقيقا وتعمل حاليا على تحرى أدلة وجمع معلومات عن منفذ الجريمة ودوافعه.