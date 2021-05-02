بايدن: سنواصل العمل مع الحلفاء والشركاء ضد الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، أضاف بايدن "سنواصل رصد وتعطيل أى تهديد يظهر فى أفغانستان ضد أميركا.. تنظيم القاعدة تراجع بشكل كبير ولكن سنبقى يقظين". وتابع بايدن فى الذكرى العاشرة لمقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن "أمريكا ستظل يقظة بشأن تهديد الإرهاب فى العالم".

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