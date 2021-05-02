ما هي شروط استقدام العمالة المنزلية عن طريق مساند

تعد شروط استقدام العمالة المنزلية من خلال منصة ساند أحد الإجراءات المهمةلكل من يريد استقدام عامل أو عاملة منزلية أو سائق، وتوجد الكثير من أنواع العمالة المنزلية، مثل: مربية الأطفال، أو مديرة المنزل، أو السائق، أو البستاني، وأعمال كثيرة غير ذلك، ولهذه العمالة مجموعة من الشروط التي يجب مراعاتها أثناء تقديم طلب استقدام من خلال منصة ساند، والتي سوف نذكرها في هذا الموضوع.شروط استقدام العمالة المنزلية
تعمل منصة ساند على توفير العديد من التسهيلات التي من الممكن أن تساعد الراغبين في استقدام العمالة المنزلية، كما تعمل أيضاً على توفير مجموعة من الخطوات التي من خلالها يتم تقديم الطلب، ومن هذه الخطوات: تحديد مهنة الشخص المُستقدَم، والجنسية التي يحملها، واختيار مكتب الاستقدام أيضاً، بالإضافة إلى دفع التكاليف المطلوبة، طبقاً للشروط الآتية:
- ألا يقل الرصيد البنكي الخاص بصاحب طلب الاستقدام عن 35 ألف ريال سعودي.
- يمتلك المواطن السعودي حق الحصول على تأشيرتين، بينما يمتلك المقيم حق الحصول على تأشيرة استقدام واحدة.
- أن يمتلك المتقدم لطلب الاستقدام حساب خاص على منصة أبشر، ويكون ذلك الحساب مسجلاً في العنوان الوطني.
- ألا يكون على المتقدم أي مخالفات مرورية.
- أن يقوم المتقدم لطلب الاستقدام بدفع الرسوم المقررة.
تتولى منصة ساند أمر استقدام العمالة المنزلية عن طريق إتاحة العديد من الخدمات التي تعمل على تسهيل فرصة الحصول على الطلبات، وتحديد الجنسية، واختبار المكتب الخاص بالاستقدام، وسداد الرسوم بشكل إلكتروني، دون الحاجة إلى بذل مجهود في البحث عن العناوين أو البحث عن مكاتب الاستقدام، ومن الممكن القيام بالتقديم لاستقدام عمالة منزلية عن طريق اتباع الخطوات الآتية:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة مساند.
- القيام بتسجيل حساب على المنصة عن طريق إدخال البيانات اللازمة، والتي منها: الاسم، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، وسائل التواصل الاجتماعي.
- القيام بتفعيل الحساب، ثم بعد ذلك الدخول إلى المنصة، واختيار مكتب الاستقدام.
- القيام بتحديد نوع العمالة المنزلية المطلوبة والجنسية ومعرفة الأسعار أيضاً.
- بعد إجراء الخطوات السابقة القيام بتقديم طلب، ثم متابعة من أجل الحصول على التأشيرة اللازمة.
الوسوم
تعد شروط استقدام العمالة المنزلية من خلال منصة ساند أحد الإجراءات المهمةلكل من يريد استقدام عامل أو عاملة منزلية أو سائق، وتوجد الكثير من أنواع العمالة المنزلية، مثل: مربية الأطفال، أو مديرة المنزل، أو السائق، أو البستاني، وأعمال كثيرة غير ذلك، ولهذه العمالة مجموعة من الشروط التي يجب مراعاتها أثناء تقديم طلب استقدام من خلال منصة ساند، والتي سوف نذكرها في هذا الموضوع.شروط استقدام العمالة المنزلية
تعمل منصة ساند على توفير العديد من التسهيلات التي من الممكن أن تساعد الراغبين في استقدام العمالة المنزلية، كما تعمل أيضاً على توفير مجموعة من الخطوات التي من خلالها يتم تقديم الطلب، ومن هذه الخطوات: تحديد مهنة الشخص المُستقدَم، والجنسية التي يحملها، واختيار مكتب الاستقدام أيضاً، بالإضافة إلى دفع التكاليف المطلوبة، طبقاً للشروط الآتية:
- ألا يقل الرصيد البنكي الخاص بصاحب طلب الاستقدام عن 35 ألف ريال سعودي.
- يمتلك المواطن السعودي حق الحصول على تأشيرتين، بينما يمتلك المقيم حق الحصول على تأشيرة استقدام واحدة.
- أن يمتلك المتقدم لطلب الاستقدام حساب خاص على منصة أبشر، ويكون ذلك الحساب مسجلاً في العنوان الوطني.
- ألا يكون على المتقدم أي مخالفات مرورية.
- أن يقوم المتقدم لطلب الاستقدام بدفع الرسوم المقررة.
تتولى منصة ساند أمر استقدام العمالة المنزلية عن طريق إتاحة العديد من الخدمات التي تعمل على تسهيل فرصة الحصول على الطلبات، وتحديد الجنسية، واختبار المكتب الخاص بالاستقدام، وسداد الرسوم بشكل إلكتروني، دون الحاجة إلى بذل مجهود في البحث عن العناوين أو البحث عن مكاتب الاستقدام، ومن الممكن القيام بالتقديم لاستقدام عمالة منزلية عن طريق اتباع الخطوات الآتية:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة مساند.
- القيام بتسجيل حساب على المنصة عن طريق إدخال البيانات اللازمة، والتي منها: الاسم، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، وسائل التواصل الاجتماعي.
- القيام بتفعيل الحساب، ثم بعد ذلك الدخول إلى المنصة، واختيار مكتب الاستقدام.
- القيام بتحديد نوع العمالة المنزلية المطلوبة والجنسية ومعرفة الأسعار أيضاً.
- بعد إجراء الخطوات السابقة القيام بتقديم طلب، ثم متابعة من أجل الحصول على التأشيرة اللازمة.
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