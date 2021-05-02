متجر منصة إحسان وفرص التبرع التي أضافتها المنصة 1442

متجر منصة إحسان هو عبارة عن التبرع للحالات الأشد حاجة بصفة فردية وقد أو ضحت المنصة خطوات التبرع في المتجر، كما يوفر الموقع فرص التبرع في عدد من المشاريع الأخرى بالإضافة إلى التبرع لخدمة فرجت للمساجين أصحاب الديون، وأيضاً التبرع في برنامج إغاثة، وهو من البرامج الخارجية للدول التي تتعرض لأزمات مختلفة. سوف نتعرف على متجر منصة إحسان وكيفية التبرع.

متجر منصة إحسان

يتم الدخول على متجر منصة إحسان لمساعدة الحالات الأشد احتياجا مثل توفير كسوة العيد للمحتاجين، أو توفير كراسي متحركة للأصحاب الإعاقات الحركية، ويمكن التبرع بهذه الخطوات:

الولوج إلى منصة إحسان على شبكة الإنترنت.

تسجيل الدخول من خلال رقم الهاتف ورمز الصورة والضغط على الدخول على المنصة.

من الشريط الرئيسي يتم الضغط على المشاريع، ومن القائمة يتم اختيار المتجر.

الدخول على المتجر ومعرفة الحالات المتوفرة عليه واختيار أحدها.

سوف يكون محدد قيمة التبرع المطلوبة ويتم كتابتها والضغط على تبرع الآن

تحديد طريقة الدفع ومنها البطاقة الائتمانية ويتم كتابة الاسم المسجل على البطاقة.

كتابة رقم البطاقة وتاريخ الانتهاء ورمز الأمان.ثم الضغط على إتمام عملية التبرع.

فرص التبرع على منصة إحسان

تتنوع فرص التبرع التي توفرها منصة إحسان والتي تعمل من خلالها على توفير التعاون بينها وبين الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية على الوصول إلى أكبر عدد من المحتاجين وتوحيد الأهداف من خلال منصة واحدة يمكن للمستفيد التسجيل من خلالها، من فرص التبرع على المنصة، بالضغط على كلمة المشاريع سوف نجد مجموعة من الفرص التي تحتاج إلى متبرع ومنها:

ترميم المنازل الأسر الأكثر حاجة.

تموين الأسر المحتاجة.

كفالة حفظة القرآن الكريم.

مستلزمات الأطفال الرضع للأسر المحتاجة.

خدمة فرجت على إحسان

خدمة قامت بها المديرية العامة للسجون بالتعاون مع المنصات الخيرية لسداد الديون المالية الخاصة بالسجناء ومساعدتهم في العودة إلى أسرهم، ويتم التبرع لهم من خلال الخطوات التالية: