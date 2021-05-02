"كورونا يتراجع في ألمانيا".. الضغط يخف على المستشفيات

قال رئيس اتحاد المستشفيات الألماني جيرالد جاس، لصحيفة بيلد الألمانية، إن استقرار أعداد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في ألمانيا يزيد الآمال في عدم زيادة العبء على وحدات العناية المركزة.
ونقلت الصحيفة عن جاس قوله "غالبية المستشفيات في ألمانيا تشهد تراجعا طفيفا (في أعداد الإصابات) لأول مرة".
وأضاف "نتطلع إلى استقرار أعداد الإصابات الجديدة لنحو أسبوعين حتى نتخلص من القلق بشأن الزيادة الهائلة في عدد المرضى الذين يحتاجون إلى العناية المركزة".
وقالت بيلد إن 5019 مريضا بفيروس كورونا يخضعون حاليا للعلاج في وحدات الرعاية الفائقة في جميع أنحاء ألمانيا، انخفاضا من ذروة بلغت 5106 في 26 أبريل نيسان وسط الموجة الثالثة من الوباء في البلاد.
وقال جاس إن الضغط على المستشفيات والعاملين ما زال مرتفعا للغاية.
وقال مسؤولو الصحة يوم الخميس إن استمرار عمليات التطعيم بأعداد قياسية من شأنه أن يساعد في تراجع الإصابات، لكنهم حذروا من أنه من السابق لأوانه الشعور بالارتياح لأن المستشفيات لا تزال مكتظة.
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