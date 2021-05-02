استهداف محيط مطار بغداد الدولى بعدد من الصواريخ

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما أكده مصدر أمنى، لوكالة "سبوتنيك"، فإن عددا من الصواريخ سقط فى محيط مطار بغداد الدولى بالعراق، لافتا إلى أنه "لا معلومات عن خسائر بشرية او أضرار حتى اللحظة".
وكانت ثلاثة صواريخ من طراز "كاتيوشا" قد سقطت فى الـ22 من أبريل الماضى، على قاعدة أمريكية قرب مطار بغداد الدولى.
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