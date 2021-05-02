سلطنة عمان تقرر حظر حركة الأفراد والمركبات من 7 مساءً وحتى 4 فجرًا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد نقلا عن اللجنة العليا لمحاربة فيروس كورونا أن "السلطات ستحظر حركة الأفراد والمركبات من السابعة مساء وحتى الرابعة فجرا فى الفترة بين 8 و15 مايو". وستحظر عمان أيضا الأنشطة التجارية طوال اليوم خلال نفس الفترة باستثناء متاجر المواد الغذائية ومحطات الوقود والمؤسسات الصحية والصيدليات. وستسمح السلطات بخدمات التوصيل للمنازل لجميع البضائع.

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